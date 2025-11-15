Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de puzzle Médiathèque de Gasny Gasny samedi 15 novembre 2025.

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Soyez la première équipe de deux à terminer un puzzle de 500 pièces !

Le concept est simple par équipe de deux, affrontez le chronomètre et les autres participants pour être les premiers à terminer un puzzle identique.
Ce sera l’occasion parfaite de vivre un moment convivial et stimulant, où chaque pièce posée vous rapprochera de la victoire !
Collaboration, patience et rapidité seront vos alliées.

Inscription en solo ou directement en duo s’il est constitué.
Tout public à partir de 8 ans.   .

