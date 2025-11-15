Concours de puzzle Médiathèque de Gasny Gasny
Concours de puzzle Médiathèque de Gasny Gasny samedi 15 novembre 2025.
Concours de puzzle
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
2025-11-15
Soyez la première équipe de deux à terminer un puzzle de 500 pièces !
Le concept est simple par équipe de deux, affrontez le chronomètre et les autres participants pour être les premiers à terminer un puzzle identique.
Ce sera l’occasion parfaite de vivre un moment convivial et stimulant, où chaque pièce posée vous rapprochera de la victoire !
Collaboration, patience et rapidité seront vos alliées.
Inscription en solo ou directement en duo s’il est constitué.
Tout public à partir de 8 ans. .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
