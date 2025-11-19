Concours de puzzle inscrivez-vous AGENCE INSPIRE METZ Metz

Concours de puzzle inscrivez-vous

AGENCE INSPIRE METZ 2 place d »Armes J. F. Blondel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Plongez dans la magie de Noël avant l’heure !

Ces puzzles de 204 pièces élaborés par l’agence Inspire Metz sont fabriqués à Behren-Les-Forbach par la société Alizé Group

À des fins d’organisation, les équipes devront être sur place au moins 10 minutes avant le début du concours. Les équipes qui le souhaitent pourront venir avec leur tapis de puzzle.

La durée maximale du concours sera de 2h30. Passé ce délai, l’équipe sera automatiquement disqualifiée.

À l’issue du concours, l’équipe repartira avec son puzzle.

Pour le plaisir de jouer et d’apprendre ensemble !

Maximum 5 enfants + parent accompagnateur.

Rendez-vous de l’Office de TourismeTout public

15 .

AGENCE INSPIRE METZ 2 place d »Armes J. F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

English :

Dive into the magic of Christmas before its time!

These 204-piece puzzles designed by Inspire Metz are manufactured in Behren-Les-Forbach by Alizé Group

For organizational reasons, teams must be on site at least 10 minutes before the start of the competition. Teams wishing to bring their own puzzle mats are welcome to do so.

The maximum duration of the competition is 2h30. After this time, the team will be automatically disqualified.

At the end of the competition, the team will go home with its puzzle.

For the pleasure of playing and learning together!

Maximum 5 children + accompanying parent.

Meeting point at the Tourist Office

German :

Tauchen Sie vorzeitig in den Weihnachtszauber ein!

Diese von der Agentur Inspire Metz entwickelten Puzzles mit 204 Teilen werden in Behren-Les-Forbach von der Firma Alizé Group hergestellt

Aus organisatorischen Gründen müssen die Teams mindestens 10 Minuten vor Beginn des Wettbewerbs vor Ort sein. Die Teams, die dies wünschen, können ihre Puzzlematten mitbringen.

Die maximale Dauer des Wettbewerbs beträgt 2,5 Stunden. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Team automatisch disqualifiziert.

Am Ende des Wettbewerbs nimmt das Team sein Puzzle mit nach Hause.

Aus Freude am gemeinsamen Spielen und Lernen!

Maximal 5 Kinder + begleitender Elternteil.

Treffpunkt des Fremdenverkehrsamtes

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale prima del tempo!

Questi puzzle da 204 pezzi progettati da Inspire Metz sono prodotti a Behren-Les-Forbach da Alizé Group

Per motivi organizzativi, le squadre dovranno essere sul posto almeno 10 minuti prima dell’inizio della gara. Le squadre che lo desiderano possono portare con sé i tappetini per i puzzle.

La durata massima della gara sarà di 2h30. Dopo questo tempo, la squadra sarà automaticamente squalificata.

Al termine della gara, la squadra tornerà a casa con il proprio puzzle.

Per il piacere di giocare e imparare insieme!

Massimo 5 bambini + genitore accompagnatore.

Punto d’incontro presso l’Ufficio del Turismo

Espanol :

¡Sumérjase en la magia de la Navidad antes de tiempo!

Estos puzles de 204 piezas diseñados por Inspire Metz están fabricados en Behren-Les-Forbach por Alizé Group

Por razones de organización, los equipos deberán estar en el lugar al menos 10 minutos antes del comienzo de la competición. Los equipos que lo deseen podrán llevar consigo sus alfombrillas de puzzle.

La duración máxima de la competición será de 2h30. Transcurrido este tiempo, el equipo quedará automáticamente descalificado.

Al final de la competición, el equipo se irá a casa con su puzzle.

¡Por el placer de jugar y aprender juntos!

Máximo 5 niños + padre acompañante.

Punto de encuentro en la Oficina de Turismo

L’événement Concours de puzzle inscrivez-vous Metz a été mis à jour le 2025-10-24 par AGENCE INSPIRE METZ