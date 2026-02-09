Concours de puzzle La Saunière

Concours de puzzle

Concours de puzzle organisé par Petits d’Homme.

Fiche d’inscription et règlement sur le site internet ou en boutique.

Inscription obligatoire avant le 14 mars.

Bourse aux puzzles.

Puzzle coopératif.

Petite restauration sur place. .

Salle des fêtes La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 07 61 petitsdhomme@orange.fr

English : Concours de puzzle

