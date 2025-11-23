Concours de puzzle Île d’amour Langeac

Concours de puzzle

2025-11-23 14:00:00

2025-11-23

Concours de puzzle organisé par l’APEL de l’Ensemble scolaire de la Présentation/St joseph, par équipe de 2 avec 3 niveaux experts 1000 pièces 20€, amateurs 500 pièces 18€, enfants (6-10ans) 300 pièces 16€. Lots à gagner et on repart avec son puzzle.

Île d'amour Salle des fêtes Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Puzzle competition organized by the APEL de l’Ensemble scolaire de la Présentation/St joseph, in teams of 2 with 3 levels: experts 1000 pieces 20?, amateurs 500 pieces 18?, children (6-10 years) 300 pieces 16?. Prizes to be won, and you’ll go home with your own puzzle.

German :

Puzzlewettbewerb, organisiert von der APEL des Schulkomplexes La Présentation/St. Joseph, in Zweierteams auf drei Ebenen: Experten 1000 Teile 20?, Amateure 500 Teile 18?, Kinder (6-10 Jahre) 300 Teile 16? Es gibt Preise zu gewinnen und jeder nimmt sein eigenes Puzzle mit nach Hause.

Italiano :

Gara di puzzle organizzata dall’APEL de l’Ensemble scolaire de la Présentation/St joseph, a squadre di 2 con 3 livelli: esperti 1000 pezzi 20?, dilettanti 500 pezzi 18?, bambini (6-10 anni) 300 pezzi 16? Premi in palio e ritorno a casa con il proprio puzzle.

Espanol :

Concurso de puzzles organizado por la APEL de l’Ensemble scolaire de la Présentation/St joseph, en equipos de 2 con 3 niveles: expertos 1000 piezas 20?, aficionados 500 piezas 18?, niños (6-10 años) 300 piezas 16? Ganarás premios y te irás a casa con tu propio puzzle.

