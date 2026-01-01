Concours de Puzzle Lantriac Lantriac
Concours de Puzzle Lantriac Lantriac samedi 24 janvier 2026.
Concours de Puzzle Lantriac
Complexe du Vourzet Lantriac Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Date :
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Concours de puzzle Samedi 24 janvier au complexe du Vourzet à Lantriac.
Par équipe de 2, 4 catégories (200 à 1000 pièces).
Chaque équipe repart avec son puzzle. Buvette sur place.
Places limitées. Inscriptions sur HelloAsso.
Complexe du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 92 60 03 olivia.exbrayat@gmail.com
English :
Puzzle competition ? Saturday January 24 at the Vourzet complex in Lantriac.
Teams of 2, 4 categories (200 to 1000 pieces).
Each team takes home its own puzzle. Refreshments on site.
Places limited. Registration on HelloAsso.
L’événement Concours de Puzzle Lantriac Lantriac a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal