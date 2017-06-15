Concours de Puzzle École Immaculée Conception Moëlan-sur-Mer

Concours de Puzzle

École Immaculée Conception 14 Rue de Braspart Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 13:30:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Organisé par l’OGEC de l’école Immaculée Conception de Moëlan-sur-Mer.

Chaque équipe repart avec son puzzle.

Récompense pour les premiers de chaque catégorie.

Concours Ado/Adulte

– Solo ou duo 500 pièces de 15h à 17h 15€

– Solo ou duo 1000 pièces de 14h à 17h 20€

Concours enfant

Duo 6-9 ans 200 pièces de 15h à 17h 12€

Restauration sucrée sur place.

Réservation avant le 6 mars. .

École Immaculée Conception 14 Rue de Braspart Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 7 44 91 83 18

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English : Concours de Puzzle

L’événement Concours de Puzzle Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS