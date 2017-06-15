Concours de Puzzle École Immaculée Conception Moëlan-sur-Mer
Concours de Puzzle École Immaculée Conception Moëlan-sur-Mer samedi 28 mars 2026.
Concours de Puzzle
École Immaculée Conception 14 Rue de Braspart Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 13:30:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Organisé par l’OGEC de l’école Immaculée Conception de Moëlan-sur-Mer.
Chaque équipe repart avec son puzzle.
Récompense pour les premiers de chaque catégorie.
Concours Ado/Adulte
– Solo ou duo 500 pièces de 15h à 17h 15€
– Solo ou duo 1000 pièces de 14h à 17h 20€
Concours enfant
Duo 6-9 ans 200 pièces de 15h à 17h 12€
Restauration sucrée sur place.
Réservation avant le 6 mars. .
École Immaculée Conception 14 Rue de Braspart Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 7 44 91 83 18
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English : Concours de Puzzle
L’événement Concours de Puzzle Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS