Concours de puzzle Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Concours de puzzle

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Soyez la première équipe de deux à terminer un puzzle de 500 pièces !

Le concept est simple par équipe de deux, affrontez le chronomètre et les autres participants pour être les premiers à terminer un puzzle identique.

Ce sera l’occasion parfaite de vivre un moment convivial et stimulant, où chaque pièce posée vous rapprochera de la victoire !

Collaboration, patience et rapidité seront vos alliées.

Inscription en solo ou directement en duo s’il est constitué.

Tout public à partir de 8 ans.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

