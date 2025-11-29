Concours de puzzle Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Soyez la première équipe de deux à terminer un puzzle de 500 pièces !
Le concept est simple par équipe de deux, affrontez le chronomètre et les autres participants pour être les premiers à terminer un puzzle identique.
Ce sera l’occasion parfaite de vivre un moment convivial et stimulant, où chaque pièce posée vous rapprochera de la victoire !
Collaboration, patience et rapidité seront vos alliées.
Inscription en solo ou directement en duo s’il est constitué.
Tout public à partir de 8 ans.
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr
