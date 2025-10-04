Concours de puzzle par équipe Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Concours de puzzle par équipe Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 4 octobre 2025.

Concours de puzzle par équipe Samedi 4 octobre, 16h30 Médiathèque Pierre Fanlac Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Concours de puzzle (500 pièces) par équipe de 4.

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553456545 http://www.perigueux-bibliothèque.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 45 65 45 »}] Péribus : lignes C, E1, E7 et K2, arrêt Médiathèque Parkings : Montaigne, Tourny

Biblis en folie 2025

@Médiathèque Pierre Fanlac