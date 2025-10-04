Concours de puzzle Pavillon Blanc Henri Molina Colomiers

Concours de puzzle Pavillon Blanc Henri Molina Colomiers samedi 4 octobre 2025.

Concours de puzzle Samedi 4 octobre, 14h00 Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Un puzzle, une équipe, un temps imparti, 2 niveaux de difficultés. Lots à gagner ! Puzzle « Fargues » de Jean Dalin, et « Volcania » de Simone Rea

Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/

Biblis en folie 2025

© Lola Bordenave