Concours de Puzzle L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Concours de Puzzle

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Dimanche 2026-01-25 14:00:00

2026-01-25

Vous aimez les puzzles ? Notez dès maintenant la date du 25 janvier dans vos agendas !

Les portes de l’Agora s’ouvrent dès 14h à tous les amateurs des équipes, des puzzles 1500 pièces, qui finira en premier ? Des lots, un goûter partagé, tous les ingrédients pour un chaleureux après-midi hivernal !

Renseignements au 07 68 87 48 37 ou à agora@pambio.frTout public

English :

Do you like puzzles? Mark January 25 in your diaries now!

The doors of the Agora open at 2pm to all puzzle fans: teams, 1500-piece puzzles, who’ll finish first? Prizes, a shared snack all the ingredients for a warm winter afternoon!

Information on 07 68 87 48 37 or agora@pambio.fr

