Concours de puzzle RISCLE Riscle

Concours de puzzle

RISCLE La halle Riscle Gers

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Un défi ludique et convivial à relever en duo !

L’association Gym Plus Riscloise vous invite à son grand concours de puzzles, un événement original et amusant qui mettra à l’épreuve votre patience et votre sens de l’observation ! Formez une équipe de deux joueurs et tentez de reconstituer un puzzle de 500 pièces le plus rapidement possible.

De nombreux lots à gagner pour les meilleures équipes !

Une ambiance festive et gourmande

Crêpes, pâtisseries et boissons seront proposées sur place pour régaler petits et grands.

Bourse aux puzzles

En parallèle du concours, profitez de la bourse aux puzzles

Venez vendre vos puzzles que vous ne faites plus.

Faites de belles trouvailles et repartez avec de nouveaux défis à assembler !

Inscriptions obligatoires

Un événement idéal pour les passionnés de puzzles et les amateurs de défis en duo ! Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis.

.

RISCLE La halle Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 76 94 80 58 gymplusriscloise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun, friendly challenge for two!

The Gym Plus Riscloise association invites you to its big puzzle competition, an original and fun event that will test your patience and sense of observation! Form a team of two players and try to piece together a 500-piece puzzle as quickly as possible.

Lots of prizes to be won by the best teams!

A festive, gourmet atmosphere

Pancakes, pastries and drinks will be available on site to delight young and old alike.

Puzzle market

Alongside the competition, take advantage of the puzzle market:

? Come and sell the puzzles you no longer make.

? Make great finds and leave with new challenges to assemble!

? Registration required

An ideal event for puzzle fans and duo challenge enthusiasts! Come and share a convivial moment with family and friends.

L’événement Concours de puzzle Riscle a été mis à jour le 2026-03-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65