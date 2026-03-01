Concours de puzzle Salle des Ormes Rives-d’Autise
Concours de puzzle Salle des Ormes Rives-d’Autise dimanche 29 mars 2026.
Concours de puzzle
Salle des Ormes Oulmes Rives-d’Autise Vendée
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2026-03-29 14:00:00
2026-03-29
1ère édition pour ce concours en duo !
L’École Saint Ambroise Rives d’Autise organise la 1ère édition de son Concours de Puzzle
Participation en duo. Chaque duo repart avec son puzzle.
Tarifs
Puzzle 300 pièces 13 €
Puzzle 500 pièces 16 €
Puzzle 1000 pièces 21 €
Places limitées
Bar et goûter sur place
Inscriptions en ligne via HelloAsso .
Salle des Ormes Oulmes Rives-d’Autise 85420 Vendée Pays de la Loire puzzle.stambroise@gmail.com
English :
1st edition of this duo contest!
