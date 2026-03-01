Concours de puzzle Salle des Ormes Rives-d’Autise

Concours de puzzle

Salle des Ormes Oulmes Rives-d’Autise Vendée

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

1ère édition pour ce concours en duo !

L’École Saint Ambroise Rives d’Autise organise la 1ère édition de son Concours de Puzzle

Participation en duo. Chaque duo repart avec son puzzle.

Tarifs

Puzzle 300 pièces 13 €

Puzzle 500 pièces 16 €

Puzzle 1000 pièces 21 €

Places limitées

Bar et goûter sur place

Inscriptions en ligne via HelloAsso .

Salle des Ormes Oulmes Rives-d’Autise 85420 Vendée Pays de la Loire puzzle.stambroise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st edition of this duo contest!

L’événement Concours de puzzle Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin