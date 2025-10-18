Concours de puzzle Saint-André-sur-Sèvre

Concours de puzzle

Concours de puzzle Saint-André-sur-Sèvre samedi 18 octobre 2025.

Concours de puzzle

Salle l’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

La Commune de Saint-André-Sur-Sèvre, en partenariat avec le comité des fêtes, organise un concours de puzzle.
Le concours ouvert à tous, 2 catégories de binômes
– 500 pièces, binôme enfant/adulte
– 500 pièces, binôme adultes (13 ans et plus)
Chaque duo participant repartira avec son puzzle.
Inscription obligatoire avant le 14 septembre sur HelloAsso.   .

Salle l’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 78 08 19  CFSASS79@gmail.com

English : Concours de puzzle

German : Concours de puzzle

Italiano :

Espanol : Concours de puzzle

L’événement Concours de puzzle Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Bocage Bressuirais