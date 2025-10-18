Concours de puzzle Saint-André-sur-Sèvre
La Commune de Saint-André-Sur-Sèvre, en partenariat avec le comité des fêtes, organise un concours de puzzle.
Le concours ouvert à tous, 2 catégories de binômes
– 500 pièces, binôme enfant/adulte
– 500 pièces, binôme adultes (13 ans et plus)
Chaque duo participant repartira avec son puzzle.
Inscription obligatoire avant le 14 septembre sur HelloAsso. .
Salle l’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 78 08 19 CFSASS79@gmail.com
