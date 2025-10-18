Concours de puzzle Saint-André-sur-Sèvre

Concours de puzzle Saint-André-sur-Sèvre samedi 18 octobre 2025.

Concours de puzzle

Salle l’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

La Commune de Saint-André-Sur-Sèvre, en partenariat avec le comité des fêtes, organise un concours de puzzle.

Le concours ouvert à tous, 2 catégories de binômes

– 500 pièces, binôme enfant/adulte

– 500 pièces, binôme adultes (13 ans et plus)

Chaque duo participant repartira avec son puzzle.

Inscription obligatoire avant le 14 septembre sur HelloAsso. .

Salle l’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 78 08 19 CFSASS79@gmail.com

