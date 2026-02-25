Concours de puzzle Valençay
Concours de puzzle Valençay mardi 24 mars 2026.
Concours de puzzle
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 17:00:00
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Dans le cadre du défi Écrans à la diète .
Venez réaliser un puzzle en un minimum de temps. 4 catégories moins de 60 pièces, 100 pièces, 200 pièces et 500 pièces. Pour tous à partir de 3 ans .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Écrans à la diète challenge.
L’événement Concours de puzzle Valençay a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Pays de Valençay