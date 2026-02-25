Concours de puzzle Valençay

Concours de puzzle

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Début : 2026-03-24 17:00:00

Dans le cadre du défi Écrans à la diète .

Venez réaliser un puzzle en un minimum de temps. 4 catégories moins de 60 pièces, 100 pièces, 200 pièces et 500 pièces. Pour tous à partir de 3 ans .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

As part of the Écrans à la diète challenge.

