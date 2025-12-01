Concours de puzzle Médiathèque de Vernon Vernon

Concours de puzzle

Soyez la première équipe de deux à terminer un puzzle de 500 pièces !

Le concept est simple par équipe de deux, affrontez le chronomètre et les autres participants pour être les premiers à terminer un puzzle identique.

Ce sera l’occasion parfaite de vivre un moment convivial et stimulant, où chaque pièce posée vous rapprochera de la victoire !

Collaboration, patience et rapidité seront vos alliées.

Inscription en solo ou directement en duo s’il est constitué.

Tout public à partir de 8 ans .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

