Concours de puzzle Médiathèque de Vernon Vernon
Concours de puzzle Médiathèque de Vernon Vernon samedi 13 décembre 2025.
Concours de puzzle
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Soyez la première équipe de deux à terminer un puzzle de 500 pièces !
Le concept est simple par équipe de deux, affrontez le chronomètre et les autres participants pour être les premiers à terminer un puzzle identique.
Ce sera l’occasion parfaite de vivre un moment convivial et stimulant, où chaque pièce posée vous rapprochera de la victoire !
Collaboration, patience et rapidité seront vos alliées.
Inscription en solo ou directement en duo s’il est constitué.
Tout public à partir de 8 ans .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
English : Concours de puzzle
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de puzzle Vernon a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération