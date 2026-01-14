Concours de puzzle Médiathèque de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Concours de puzzle

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Soyez le premier binôme à terminer un puzzle de 500 pièces pour vous qualifier pour la finale ! Collaboration, patience et rapidité seront vos alliées.

Soyez le premier binôme à terminer un puzzle de 500 pièces pour vous qualifier pour la finale !

Le concept est simple : par équipe de deux, affrontez le chronomètre et les autres participants pour être les premiers à terminer un puzzle identique.

Les gagnants de chaque médiathèque s’affronteront en finale début 2027.

Ce sera l’occasion parfaite de vivre un moment convivial et stimulant, où chaque pièce posée vous rapprochera de la victoire !

Collaboration, patience et rapidité seront vos alliées.

Tout public à partir de 11 ans.

Gratuit sur inscription.

Inscription en solo ou directement en duo s’il est constitué. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Concours de puzzle

L’événement Concours de puzzle Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération