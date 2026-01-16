Concours de puzzles au Centre Socioculturel du Pays Foyen Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
Concours de puzzles au Centre Socioculturel du Pays Foyen Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande samedi 31 janvier 2026.
Concours de puzzles au Centre Socioculturel du Pays Foyen
Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Amateurs de puzzles, curieux ou passionnés, venez relever le défi !
Le centre socioculturel organise un concours de puzzle le
Samedi 31 janvier de 14h à 18h.
Rendez-vous au centre socioculturel!
Un après-midi ludique et convivial, ouvert à tous, pour partager un bon moment autour du jeu et de la réflexion !
Inscription et renseignements au 05 35 75 98 16 ou par mail centre-socioculturel@cscfoyen.fr .
Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 centre-socioculturel@cscfoyen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de puzzles au Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-01-14 par OT du Pays Foyen