Concours de puzzles au Centre Socioculturel du Pays Foyen Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Amateurs de puzzles, curieux ou passionnés, venez relever le défi !

Le centre socioculturel organise un concours de puzzle le

Samedi 31 janvier de 14h à 18h.

Rendez-vous au centre socioculturel!

Un après-midi ludique et convivial, ouvert à tous, pour partager un bon moment autour du jeu et de la réflexion !

Inscription et renseignements au 05 35 75 98 16 ou par mail centre-socioculturel@cscfoyen.fr .

Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 centre-socioculturel@cscfoyen.fr

