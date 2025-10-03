Concours de puzzles Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine Saint-Denis

Concours de puzzles Vendredi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine La Réunion

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Concours de puzzles entre 4 groupes de 4 joueurs

4 puzzles identiques, 4 équipes, 1 seule victoire !

Constituez votre équipe, affrontez les autres pour tenter de finir votre puzzle de 1000 pièces en premier.

Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine 1 Allée des Pierres de Lune, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 La Source La Réunion La Réunion 0262904990 https://lecturepublique.cinor.org

