Concours de puzzles Médiathèque Bréhal

Concours de puzzles

Médiathèque 2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

2026-01-24

Relevez le défi en famille ou entre amis !

6 puzzles quasi-similaires, 6 équipes, 1 seule victoire !

Constituez votre équipe, affrontez les autres pour tenter de finir votre puzzle de 500 pièces en premier et ainsi remporter la victoire.

Inscriptions seul ou en équipe au 02 33 91 96 92 ou à communication@brehal.fr .

Médiathèque 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 92 communication@brehal.fr

English : Concours de puzzles

