Concours de Puzzles Gençay
Concours de Puzzles Gençay dimanche 1 février 2026.
Concours de Puzzles
Salle des fêtes Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Seul, en fammile ou entre amis, venez partager un moment convivial autour d’un défi ludique et accessible. Une animation idéale pour petits et grands. .
Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine apecollegegencay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Puzzles
L’événement Concours de Puzzles Gençay a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou