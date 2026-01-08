Concours de Puzzles Gençay

Concours de Puzzles

Concours de Puzzles Gençay dimanche 1 février 2026.

Concours de Puzzles

Salle des fêtes Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01

Date(s) :
2026-02-01

Seul, en fammile ou entre amis, venez partager un moment convivial autour d’un défi ludique et accessible. Une animation idéale pour petits et grands.   .

Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine   apecollegegencay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Puzzles

L’événement Concours de Puzzles Gençay a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou