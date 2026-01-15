Concours de puzzles ! Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Concours de puzzles !

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 13:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Plusieurs catégories, enfants, amateurs et experts par équipe de 2 personnes. Objectif terminer le puzzle le plus vite possible. Nombreux lots !

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Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 46 72 17 ape.chambon43@gmail.com

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English :

Several categories: children, amateurs and experts in teams of 2. Objective: complete the puzzle as quickly as possible. Lots of prizes!

L’événement Concours de puzzles ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon