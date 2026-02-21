Concours de puzzles Saint-Christophe-sur-Dolaison

Concours de puzzles

Participez au Concours de Puzzle le dimanche 22 mars à Saint-Christophe-sur-Dolaizon ! Junior, amateur ou expert relevez le défi en solo ou en famille. Puzzles offerts aux participants. Places limitées, inscription obligatoire !

Salle polyvalente Saint-Christophe-sur-Dolaison 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 29 29 96 vaincrecharcot@gmail.com

Take part in the Puzzle Contest on Sunday March 22 in Saint-Christophe-sur-Dolaizon! Whether you’re a junior, an amateur or an expert, take up the challenge alone or with your family. Puzzles offered to participants. Places limited, registration required!

