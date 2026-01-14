Concours de Puzzles Voivres-lès-le-Mans

Concours de Puzzles

Salle des Fêtes Voivres-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Venez vous amuser en équipe !

Venez réaliser par équipe de deux personnes un puzzle de 500 pièces en deux fois 1 h 30 avec une pause de 30 minutes.

Vous pourrez vous restaurer sur place.

C’est un évènement dédié à la recherche et à la sensibilisation sur le Syndrome Cérébelleux. Cette maladie rare affecte le cervelet, entraînant des troubles de la coordination, de l’équilibre et de la parole, impactant profondément la qualité de vie des patients. .

Salle des Fêtes Voivres-lès-le-Mans 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 79 30 09 voivrespuzzle@gmail.com

