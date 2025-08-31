CONCOURS DE QUILLES AU MAILLET Alan

Venez vite découvrir et participer à ce jeu traditionnel gascon dans le cadre de la fête du village !!!

Pour cette belle après-midi de fête, jeunes et moins jeunes, tout le monde trouvera sa place pour lancer le maillet sur la jolie place d’Alan. Venez découvrir et partager ce moment de convivialité !!!!

Le jeu de quilles au maillet est un jeu traditionnel qui se joue par équipe de 3. 4 .

PLACE DU VILLAGE Alan 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 9 54 21 62 02 associationlavache31@gmail.com

English :

Come and play this traditional Gascon game as part of the village festival!

German :

Kommen Sie schnell und entdecken Sie dieses traditionelle Spiel aus der Gascogne im Rahmen des Dorffestes und nehmen Sie daran teil!!!

Italiano :

Venite a giocare a questo gioco tradizionale guascone nell’ambito della festa del villaggio!

Espanol :

Venga a jugar a este juego tradicional gascón en el marco de la fiesta del pueblo

