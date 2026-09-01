Concours de quilles de 6 Gousse, centre bourg Gousse

Informations pratiques

Gousse

Concours de quilles de 6

Gousse, centre bourg 11 chenmin d’Arrépiart Gousse Landes

Tarif : 1.5 – 1.5 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Concours de quilles de 6, ouvert à tous, de 9h à 17h30, 1 tir 1,50 €, 5 tirs 7€, 10 tirs 13€, 15 tirs 18€, 20 tirs 20€, buvette et restauration (assiette combinée, fromage, dessert 10€) réservation possible

Concours de quilles de 6, ouvert à tous, de 9h à 17h30, 1 tir 1,50 €, 5 tirs 7€, 10 tirs 13€, 15 tirs 18€, 20 tirs 20€, buvette et restauration (assiette combinée, fromage, dessert 10€) réservation possible .

Gousse, centre bourg 11 chenmin d’Arrépiart Gousse 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 87 20 18

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English : Concours de quilles de 6

6-pin bowling tournament, open to everyone, from 9:00 a.m. to 5:30 p.m., 1.50 per throw, 5 throws for 7?, 10 throws for 13?, 15 throws for 18?, 20 throws for 20?; refreshments and food available (combination plate, cheese, dessert for 10?)—reservations accepted

L’événement Concours de quilles de 6 Gousse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Terres de Chalosse