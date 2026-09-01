Concours de quilles de 6 Gousse, centre bourg Gousse
samedi 26 septembre 2026 · Gousse, centre bourg · Gousse
Informations pratiques
Gousse
Concours de quilles de 6
Gousse, centre bourg 11 chenmin d’Arrépiart Gousse Landes
Tarif : 1.5 – 1.5 – 20 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Concours de quilles de 6, ouvert à tous, de 9h à 17h30, 1 tir 1,50 €, 5 tirs 7€, 10 tirs 13€, 15 tirs 18€, 20 tirs 20€, buvette et restauration (assiette combinée, fromage, dessert 10€) réservation possible
Concours de quilles de 6, ouvert à tous, de 9h à 17h30, 1 tir 1,50 €, 5 tirs 7€, 10 tirs 13€, 15 tirs 18€, 20 tirs 20€, buvette et restauration (assiette combinée, fromage, dessert 10€) réservation possible .
Gousse, centre bourg 11 chenmin d’Arrépiart Gousse 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 87 20 18
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English : Concours de quilles de 6
6-pin bowling tournament, open to everyone, from 9:00 a.m. to 5:30 p.m., 1.50 per throw, 5 throws for 7?, 10 throws for 13?, 15 throws for 18?, 20 throws for 20?; refreshments and food available (combination plate, cheese, dessert for 10?)—reservations accepted
L’événement Concours de quilles de 6 Gousse a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Terres de Chalosse
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