Concours de quilles de six Quartier de Péré Saint-Sever

Venez assister à la coupe de ville de Saint-Sever de quilles de six, une des deux traditions de notre région ! Dès 9h venez voir des équipes venus de Gironde, Bigorre, Béarn. L’après-midi venez soutenir les participants durant les phases finales de la compétition. Restauration sur place le midi!

Quartier de Péré Au Téré Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 07 28 15 daniel.fournadet@orange.fr

English : Concours de quilles de six

Come and watch the Coupe de Ville de Saint-Sever de Quilles de Six, one of the two traditions of our region! Starting at 9 a.m., come and watch teams from Gironde, Bigorre and Béarn. In the afternoon, come and support the participants during the final stages of the competition. Catering on site at lunchtime!

German : Concours de quilles de six

Kommen Sie zum Stadtpokal von Saint-Sever im Kegeln von sechs Kegeln, einer der beiden Traditionen unserer Region! Ab 9 Uhr können Sie Mannschaften aus der Gironde, Bigorre und dem Béarn sehen. Am Nachmittag können Sie die Teilnehmer bei den Finalrunden unterstützen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Italiano :

Venite ad assistere alla coppa cittadina di Saint-Sever di bowling a sei birilli, una delle due tradizioni della nostra regione! Dalle 9 del mattino, venite a vedere le squadre della Gironda, della Bigorre e del Béarn. Nel pomeriggio, venite a sostenere i partecipanti durante le fasi finali della competizione. A pranzo è disponibile un servizio di catering!

Espanol : Concours de quilles de six

Asista a la Copa de Saint-Sever de bolos, una de las dos tradiciones de nuestra región A partir de las 9 h, venga a ver a los equipos de Gironda, Bigorre y Béarn. Por la tarde, venga a apoyar a los participantes durante las fases finales de la competición. A mediodía, servicio de catering

