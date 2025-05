Concours de quilles – chemin de l’Etang Fresse-sur-Moselle, 18 mai 2025 13:30, Fresse-sur-Moselle.

Vosges

Concours de quilles chemin de l’Etang Etang du Frac Fresse-sur-Moselle Vosges

Concours de quilles organisé par l’AAPPMA La Truite de la Haute Moselle à l’étang du frac.Récompenses pour le 3 premiers gagnants 4 € la partie.Buvette sur place.Inscriptions et infos par téléphone.Tout public

chemin de l’Etang Etang du Frac

Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est +33 6 29 11 13 19

English :

Bowling competition organized by the AAPPMA La Truite de la Haute Moselle at the Etang du Frac.rewards for the first 3 winners: 4? per game.refreshment bar on site.registration and info by phone.

German :

Kegelwettbewerb, organisiert von der AAPPMA La Truite de la Haute Moselle am Étang du frac.Belohnungen für die ersten 3 Gewinner 4 ? pro Spiel.Getränke vor Ort.Anmeldungen und Infos per Telefon.

Italiano :

Gara di bowling organizzata dall’AAPPMA La Truite de la Haute Moselle all’Etang du Frac.Premi per i primi 3 classificati: 4? a partita.Rinfresco in loco.Iscrizione e informazioni per telefono.

Espanol :

Competición de bolos organizada por la AAPPMA La Truite de la Haute Moselle en el Etang du Frac.Premios para los 3 primeros ganadores: 4? por partida.Refrescos in situ.Inscripción e información por teléfono.

