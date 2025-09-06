Concours de quilles Maizey
Concours de quilles Maizey samedi 6 septembre 2025.
Concours de quilles
Place de Village Maizey Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
Date(s) :
2025-09-06 2025-09-07
Avec l’association Sportive Entente Maizey Lacroix. Inscriptions sur place. 1000 € de lots.
Dimanche, dernier rampeau à 22 h. Buvette et petite restauration.Tout public
0 .
Place de Village Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 14 77
English :
With association Sportive Entente Maizey Lacroix. Registration on site. 1000 ? prizes.
Sunday, last rampeau at 10 pm. Refreshment bar and snacks.
German :
Mit dem Verein Sportive Entente Maizey Lacroix. Anmeldungen vor Ort. 1000 ? an Preisen.
Sonntag, letzte Rampe um 22 Uhr. Getränke und kleine Snacks.
Italiano :
Con l’associazione Sportive Entente Maizey Lacroix. Iscrizioni sul posto. 1000 premi in palio.
Domenica, ultimo rampeau alle 22.00. Bar e snack per rifocillarsi.
Espanol :
Con la asociación Sportive Entente Maizey Lacroix. Inscripciones in situ. 1000€ en premios.
El domingo, último rampeau a las 22h. Bar de refrescos y aperitivos.
L’événement Concours de quilles Maizey a été mis à jour le 2025-08-11 par OT COEUR DE LORRAINE