Concours de quilles Maizey

Concours de quilles Maizey samedi 6 septembre 2025.

Concours de quilles

Place de Village Maizey Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Samedi 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-06 2025-09-07

Avec l’association Sportive Entente Maizey Lacroix. Inscriptions sur place. 1000 € de lots.

Dimanche, dernier rampeau à 22 h. Buvette et petite restauration.Tout public

Place de Village Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 14 77

English :

With association Sportive Entente Maizey Lacroix. Registration on site. 1000 ? prizes.

Sunday, last rampeau at 10 pm. Refreshment bar and snacks.

German :

Mit dem Verein Sportive Entente Maizey Lacroix. Anmeldungen vor Ort. 1000 ? an Preisen.

Sonntag, letzte Rampe um 22 Uhr. Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Con l’associazione Sportive Entente Maizey Lacroix. Iscrizioni sul posto. 1000 premi in palio.

Domenica, ultimo rampeau alle 22.00. Bar e snack per rifocillarsi.

Espanol :

Con la asociación Sportive Entente Maizey Lacroix. Inscripciones in situ. 1000€ en premios.

El domingo, último rampeau a las 22h. Bar de refrescos y aperitivos.

