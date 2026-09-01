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AGENDA · Maizey

Concours de quilles Maizey

samedi 12 septembre 2026 · Maizey

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place du village
Ville
55300 Maizey
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Maizey

Concours de quilles

Place du village Maizey Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13

1000 euros de lots, buvette et petite restauration.

Réservation jusqu’au 12 septembre 2026 (inclus)Tout public
0  .

Place du village Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 6 08 30 17 86 

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English :

1,000 euros in prizes, a refreshment stand, and light refreshments.

Reservations accepted through September 12, 2026 (inclusive)

L’événement Concours de quilles Maizey a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE