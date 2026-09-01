Concours de quilles Maizey
samedi 12 septembre 2026 · Maizey
Informations pratiques
Maizey
Concours de quilles
Place du village Maizey Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
1000 euros de lots, buvette et petite restauration.
Réservation jusqu’au 12 septembre 2026 (inclus)Tout public
0 .
Place du village Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 6 08 30 17 86
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English :
1,000 euros in prizes, a refreshment stand, and light refreshments.
Reservations accepted through September 12, 2026 (inclusive)
L’événement Concours de quilles Maizey a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE