Informations pratiques

Maizey

Concours de quilles

Place du village Maizey Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

1000 euros de lots, buvette et petite restauration.

Réservation jusqu’au 12 septembre 2026 (inclus)Tout public

0 .

Place du village Maizey 55300 Meuse Grand Est +33 6 08 30 17 86

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English :

1,000 euros in prizes, a refreshment stand, and light refreshments.

Reservations accepted through September 12, 2026 (inclusive)

L’événement Concours de quilles Maizey a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE