Concours de quilles organisé par le Comité des Fêtes à l’Étang de Presles. Buvette et inscriptions sur place. De magnifiques lots issus de commerçants et artisans locaux à gagner. Informations par téléphone ou par mail.Tout public

Bowling competition organized by the Comité des Fêtes at the Étang de Presles. Refreshments and registration on site. Great prizes to be won from local merchants and craftsmen. Information by phone or e-mail.

Kegelwettbewerb, organisiert vom Comité des Fêtes am Étang de Presles. Getränke und Anmeldungen vor Ort. Es gibt tolle Preise von lokalen Händlern und Handwerkern zu gewinnen. Informationen per Telefon oder E-Mail.

Gara di bowling organizzata dal Comité des Fêtes presso l’Étang de Presles. Rinfresco e iscrizione sul posto. In palio grandi premi offerti da commercianti e artigiani locali. Informazioni per telefono o e-mail.

Competición de bolos organizada por el Comité des Fêtes en el Étang de Presles. Refrescos e inscripción in situ. Grandes premios de comerciantes y artesanos locales. Información por teléfono o correo electrónico.

