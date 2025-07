Concours de races cotentines et grande foire aux moutons Place du Champ de Foire Gavray-sur-Sienne

Concours de races cotentines et grande foire aux moutons Place du Champ de Foire Gavray-sur-Sienne jeudi 7 août 2025.

Concours de races cotentines et grande foire aux moutons

Place du Champ de Foire Gavray Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 14:30:00

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Concours de races cotentines (9h30) et foire aux moutons (14h30) sur le champ de foire du bourg, 500 moutons attendus. Le prix d’entrée par mouton est de 1 €.

Concours de races cotentines (9h30) et foire aux moutons (14h30) sur le champ de foire du bourg, 500 moutons attendus. Le prix d’entrée par mouton est de 1 €. .

Place du Champ de Foire Gavray Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 91 22 11 mairie@gavray.fr

English : Concours de races cotentines et grande foire aux moutons

Cotentin breed competition (9:30 am) and sheep fair (2:30 pm) on the village fairground, 500 sheep expected. Entrance fee per sheep is 1 ?.

German :

Wettbewerb der Cotentinischen Rassen (9.30 Uhr) und Schafmesse (14.30 Uhr) auf dem Messegelände des Marktfleckens, 500 Schafe werden erwartet. Der Eintrittspreis pro Schaf beträgt 1 ?

Italiano :

Concorso di razza Cotentin (ore 9.30) e fiera delle pecore (ore 14.30) presso la fiera del villaggio, con 500 pecore previste. La quota di iscrizione per pecora è di 1 euro.

Espanol :

Concurso de la raza Cotentin (9h30) y feria ovina (14h30) en el recinto ferial del pueblo, se esperan 500 ovejas. La cuota de inscripción por oveja es de 1€.

L’événement Concours de races cotentines et grande foire aux moutons Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-07-15 par Coutances Tourisme