Concours de raseteurs Place des Arènes Soustons

Concours de raseteurs Place des Arènes Soustons dimanche 10 août 2025.

Concours de raseteurs

Place des Arènes Arènes Soustons Landes

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Le spectacle de référence de la tradition sportive taurine du Sud-Est et de la Camargue.

Le concept Un événement unique qui offre en même temps toutes les spécialités de la discipline face à tous types de vaches et toros.

Les hommes s’affrontent par équipe, sous forme de matches , afin de récolter le plus grand nombre de points pour remporter le concours. Un spectacle familial avec une partie spécialement réservée aux plus petits.

Courses ajustées, exploits physiques, dépassement de soi, concours disputé et animaux réputés sont les ingrédients d’un grand moment en famille et la garantie de vivre des sensations fortes !

Billetterie disponible en ligne, dans les Offices de Tourisme Landes Atlantique Sud et sur place le soir du spectacle. .

Place des Arènes Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Concours de raseteurs

The benchmark show in the tradition of bullfighting in the south-east of France and the Camargue.

The concept: A unique event offering all the specialities of the discipline at the same time, against all types of cows and toros.

German : Concours de raseteurs

Das Referenzspektakel der Stierkampf-Sporttradition des Südostens und der Camargue.

Das Konzept: Eine einzigartige Veranstaltung, die gleichzeitig alle Spezialitäten der Disziplin angesichts aller Arten von Kühen und Toros bietet.

Italiano :

Lo spettacolo di riferimento della tradizione sportiva della corrida del sud-est e della Camargue.

Il concetto: un evento unico che offre tutte le specialità della disciplina allo stesso tempo, contro tutti i tipi di vacche e toros.

Espanol : Concours de raseteurs

El espectáculo de referencia de la tradición deportiva taurina del sureste y de la Camarga.

El concepto: Un acontecimiento único que ofrece todas las especialidades de la disciplina al mismo tiempo, contra todo tipo de vacas y toros.

