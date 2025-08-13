Concours de régates Albas

Concours de régates Albas mercredi 13 août 2025.

Concours de régates

Ponton Jean-Louis Bouisset Albas Lot

Début : 2025-08-13 14:30:00

Comme tous les ans, le concours de régate se déroulera à Albas, dans les eaux du Lot.

Ponton Jean-Louis Bouisset Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 12 21

English :

As every year, the regatta will be held in Albas, on the waters of the Lot.

German :

Wie jedes Jahr findet der Regattawettbewerb in Albas in den Gewässern des Lot statt.

Italiano :

Come ogni anno, la regata si svolgerà ad Albas, sulle acque del Lot.

Espanol :

Como cada año, la regata tendrá lugar en Albas, en aguas del Lot.

L’événement Concours de régates Albas a été mis à jour le 2025-08-06 par OT CVL Vignoble