Concours de régates Albas
Concours de régates Albas mercredi 13 août 2025.
Concours de régates
Ponton Jean-Louis Bouisset Albas Lot
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-13 14:30:00
fin : 2025-08-13
Date(s) :
2025-08-13
Comme tous les ans, le concours de régate se déroulera à Albas, dans les eaux du Lot.
.
Ponton Jean-Louis Bouisset Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 12 21
English :
As every year, the regatta will be held in Albas, on the waters of the Lot.
German :
Wie jedes Jahr findet der Regattawettbewerb in Albas in den Gewässern des Lot statt.
Italiano :
Come ogni anno, la regata si svolgerà ad Albas, sulle acque del Lot.
Espanol :
Como cada año, la regata tendrá lugar en Albas, en aguas del Lot.
L’événement Concours de régates Albas a été mis à jour le 2025-08-06 par OT CVL Vignoble