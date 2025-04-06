Concours de Saut d’obstacle à Pépianne Pépianne Sabarat

Pépianne Domaine de Pépianne Sabarat Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-04-06 08:00:00
fin : 2025-05-04 19:00:00

Date(s) :
2025-04-06 2025-05-04 2025-10-05

Concours hippiques officiels et nationaux
Catégorie Club + Poney , Amateur et Elevage .
Pépianne Domaine de Pépianne Sabarat 09350 Ariège Occitanie +33 6 40 13 43 67  julie.casteras@gmail.com

English :

Official and national horse shows
Club + Pony, Amateur and Breeding categories.

German :

Offizielle und nationale Reitturniere
Kategorie Club + Pony , Amateur und Zucht .

Italiano :

Esposizioni ufficiali e nazionali di cavalli
Categorie Club + Pony, Amatori e Allevamento.

Espanol :

Concursos hípicos oficiales y nacionales
Categorías Club + Poni, Aficionado y Cría.

