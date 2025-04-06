Concours de Saut d’obstacle à Pépianne Pépianne Sabarat
Concours de Saut d’obstacle à Pépianne Pépianne Sabarat dimanche 6 avril 2025.
Concours de Saut d’obstacle à Pépianne
Pépianne Domaine de Pépianne Sabarat Ariège
Début : 2025-04-06 08:00:00
fin : 2025-05-04 19:00:00
2025-04-06 2025-05-04 2025-10-05
Concours hippiques officiels et nationaux
Catégorie Club + Poney , Amateur et Elevage .
Pépianne Domaine de Pépianne Sabarat 09350 Ariège Occitanie +33 6 40 13 43 67 julie.casteras@gmail.com
English :
Official and national horse shows
Club + Pony, Amateur and Breeding categories.
German :
Offizielle und nationale Reitturniere
Kategorie Club + Pony , Amateur und Zucht .
Italiano :
Esposizioni ufficiali e nazionali di cavalli
Categorie Club + Pony, Amatori e Allevamento.
Espanol :
Concursos hípicos oficiales y nacionales
Categorías Club + Poni, Aficionado y Cría.
