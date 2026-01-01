Concours de Saut d’Obstacles ACEVA La Celle-Condé
Concours de Saut d’Obstacles ACEVA La Celle-Condé vendredi 3 avril 2026.
Concours de Saut d’Obstacles ACEVA
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-03
Sur 3 jours, assistez et encouragez les cavaliers pro et amateurs aux épreuves de saut d’obstacles au Pôle du Cheval et de l’Âne.
L’Association de Compétitions Equestres du Val d’Arnon organise ce concours sur le site du Pôle du Cheval et de l’Âne. Buvette et restauration sur place. .
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire contact.aceva@gmail.com
English :
Over 3 days, watch and cheer on pro and amateur show jumpers at the Pôle du Cheval et de l’Âne.
