Concours de Saut d’Obstacles Amateurs et pros Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour
Concours de Saut d’Obstacles Amateurs et pros Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour vendredi 13 mars 2026.
Concours de Saut d’Obstacles Amateurs et pros
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-13
Concours de saut d’obstacles sur les carrières du stade équestre du Puy-Marmont.
Restauration, buvette et village exposant sur place. .
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Saut d’Obstacles Amateurs et pros
L’événement Concours de Saut d’Obstacles Amateurs et pros Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze