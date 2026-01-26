Concours de Saut d’Obstacles Amateurs et pros Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour

Concours de Saut d’Obstacles Amateurs et pros

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15

2026-03-13

Concours de saut d’obstacles sur les carrières du stade équestre du Puy-Marmont.

Restauration, buvette et village exposant sur place. .

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com

