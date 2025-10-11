Concours de saut d’obstacles Brienne-le-Château

Concours de saut d'obstacles Brienne-le-Château samedi 11 octobre 2025.

Début : 2025-10-11 08:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Avis aux amateurs d’équitation, de chevaux ou tout simplement aux curieux assistez au concours hippique de saut d’obstacles organisé par Brienne Jump !

Ce concours hippique rassemble amateurs et professionnels. Venez découvrir cette discipline autour d’une ambiance conviviale et observez les couples de cavaliers ne faire qu’un avec leur monture !

Restauration et buvette sur place. .

