Concours de Saut d’Obstacles Centre équestre de Combelles Le Monastère

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Début : Dimanche 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Un rendez-vous incontournable pour les cavaliers et les amoureux d’équitation !

Concours de Saut d’Obstacles Combelles Équitation

Dimanche 16 novembre 2025

Domaine de Combelles Rodez (Aveyron)

Le centre équestre de Combelles accueille une nouvelle édition de son concours de saut d’obstacles (CSO) ouvert aux catégories Poney, Club et Prépa, avec des épreuves allant de 50 cm à 1m05.

Venez profiter d’une journée conviviale autour de la passion du cheval, dans le cadre verdoyant du Domaine de Combelles !

Entrée libre

Restauration sur place

Photographe présent toute la journée .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 30 00 contact@combelles-equitation.fr

English :

A not-to-be-missed event for riders and horse lovers!

German :

Ein Muss für Reiter und Reitsportliebhaber!

Italiano :

Un evento da non perdere per i cavalieri e gli amanti dei cavalli!

Espanol :

Una cita ineludible para jinetes y amantes de los caballos

