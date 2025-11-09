Concours de saut d’obstacles Cernay

Concours de saut d’obstacles

Rue René Guibert Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Le concours de saut d’obstacles célèbre la complicité entre cavalier et cheval. Précision, puissance et élégance s’unissent à chaque saut pour offrir un spectacle sportif et raffiné. .

Rue René Guibert Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 75 08 48

English :

Power, precision and elegance come together in a competition where rider and horse are one.

German :

Kraft, Präzision und Eleganz vereinen sich in einem Wettbewerb, in dem Reiter und Pferd eins sind.

Italiano :

Potenza, precisione ed eleganza si fondono in una competizione in cui cavaliere e cavallo sono un tutt’uno.

Espanol :

Potencia, precisión y elegancia se unen en una competición en la que jinete y caballo son uno.

