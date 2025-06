Concours de saut d’obstacles Circuit SHF Poneys Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult 28 juin 2025 07:00

Concours de saut d'obstacles Circuit SHF Poneys Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Calvados

Ce concours de saut d’obstacles organisé par l’Organisation Normandie Poney (ONP), est une étape du circuit SHF jeunes poneys, circuit de valorisation des poneys de 4, 5 et 6 ans. Les Finales nationales se tiendront au Grand Parquet de Fontainebleau du 20 au 23 août 2025.

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 04 04 contact@picdeauville.com

English : Concours de saut d’obstacles Circuit SHF Poneys

This show jumping competition, organized by the Organisation Normandie Poney (ONP), is a stage in the SHF young ponies circuit, which promotes ponies aged 4, 5 and 6. The National Finals will be held at the Grand Parquet de Fontainebleau from August 20 to 23, 2025.

German : Concours de saut d’obstacles Circuit SHF Poneys

Dieses Springturnier, das von der Organisation Normandie Poney (ONP) organisiert wird, ist eine Etappe der SHF Young Ponys Tour, einer Tour zur Aufwertung der 4-, 5- und 6-jährigen Ponys. Das nationale Finale findet vom 20. bis 23. August 2025 im Grand Parquet de Fontainebleau statt.

Italiano :

Questo concorso di salto ad ostacoli, organizzato dall’Organisation Normandie Poney (ONP), è una tappa del circuito SHF young pony, che promuove i pony di 4, 5 e 6 anni. Le finali nazionali si terranno al Grand Parquet de Fontainebleau dal 20 al 23 agosto 2025.

Espanol :

Este concurso de saltos, organizado por la Organisation Normandie Poney (ONP), es una etapa del circuito SHF de ponis jóvenes, que promueve a los ponis de 4, 5 y 6 años. Las Finales Nacionales se celebrarán en el Grand Parquet de Fontainebleau del 20 al 23 de agosto de 2025.

