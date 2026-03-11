Concours de Saut d’Obstacles Combelles Équitation

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le Domaine de Combelles vous donne rendez-vous le 29 mars pour une journée de Concours de Saut d’Obstacles ! Cavaliers et passionnés pourront admirer de belles épreuves dans une ambiance sportive et conviviale au cœur du centre équestre.

Le Domaine de Combelles accueille le 29 mars un Concours de Saut d’Obstacles (CSO) réunissant cavaliers et chevaux pour une journée sportive et conviviale. Venez assister aux différentes épreuves et encourager les participants dans un cadre naturel au cœur de l’Aveyron. Restauration sur place et présence de nos partenaires tout au long de la journée pour animer l’événement. .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 30 00 contact@combelles-equitation.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Domaine de Combelles invites you to a day of show jumping on March 29! Riders and enthusiasts alike will be able to admire some fine events in a sporting and friendly atmosphere at the heart of the equestrian center.

L’événement Concours de Saut d’Obstacles Combelles Équitation Le Monastère a été mis à jour le 2026-03-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)