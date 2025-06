Concours de saut d’obstacles de l’été Saint-Nicolas-de-Bliquetuit Arelaune-en-Seine 28 juin 2025 07:00

Seine-Maritime

Concours de saut d’obstacles de l’été Saint-Nicolas-de-Bliquetuit 366 Rue du Château d’Eau Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Concours de saut d’obstacles aux écuries du Marottin à Arelaune-en-Seine.

Plateau repas sur réservation, buvette sur place.

Venez avec votre accessoire d’été !

Saint-Nicolas-de-Bliquetuit 366 Rue du Château d’Eau

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 43 91 80

English : Concours de saut d’obstacles de l’été

Show jumping competition at the Marottin stables in Arelaune-en-Seine.

Meals available on reservation, refreshments on site.

Bring your summer accessory!

German :

Springturnier in den Pferdeställen von Marottin in Arelaune-en-Seine.

Essensplatte auf Reservierung, Erfrischungsstand vor Ort.

Kommen Sie mit Ihrem Sommeraccessoire!

Italiano :

Concorso di salto ad ostacoli presso il maneggio Marottin di Arelaune-en-Seine.

Pasti disponibili su prenotazione, rinfreschi in loco.

Venite con il vostro accessorio estivo!

Espanol :

Concurso de saltos en las cuadras Marottin de Arelaune-en-Seine.

Comidas disponibles previa reserva, refrescos in situ.

¡Venga con su accesorio de verano!

