Concours de saut d’obstacles Iffendic Iffendic

Centre équestre de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Le Centre Equestre et Poney Club de Trémelin, situé à Iffendic, organise un concours de saut d’obstacles le 12 octobre.

Chevaux, cavaliers et spectateurs sont attendus pour vivre des moments passionnants de compétition dans la bonne humeur.

Entrée gratuite

Dates de concours le 2 novembre. .

Centre équestre de Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 77 92

