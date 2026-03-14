Concours de Saut d’Obstacles International Le Pin-au-Haras
Concours de Saut d’Obstacles International Le Pin-au-Haras mercredi 17 juin 2026.
Concours de Saut d’Obstacles International
Pôle International de Sports Equestres Le Pin-au-Haras Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-17
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-17
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Pôle International de Sports Equestres Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr
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English : Concours de Saut d’Obstacles International
L’événement Concours de Saut d’Obstacles International Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres d’Argentan Intercom