Concours de Saut d’Obstacles International

Pôle International de Sports Equestres Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-17

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-17

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Pôle International de Sports Equestres Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Concours de Saut d’Obstacles International

L’événement Concours de Saut d’Obstacles International Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres d’Argentan Intercom