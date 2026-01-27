Concours de Saut d’Obstacles Jeunes Chevaux Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour
Concours de Saut d'Obstacles Jeunes Chevaux Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour mardi 14 avril 2026.
Concours de saut d’obstacles organisé par Destination Pompadour avec le soutien de l’IFCE
Cycles Classiques et Libres Jeunes chevaux (4,5 et 6 ans)
Village exposant et possibilité de restauration sur place .
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com
