Concours de Saut d’Obstacles Jeunes Chevaux Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour

Concours de Saut d'Obstacles Jeunes Chevaux

Concours de Saut d’Obstacles Jeunes Chevaux Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour mardi 14 avril 2026.

Concours de Saut d’Obstacles Jeunes Chevaux

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-14

Concours de saut d’obstacles organisé par Destination Pompadour avec le soutien de l’IFCE
Cycles Classiques et Libres Jeunes chevaux (4,5 et 6 ans)

Village exposant et possibilité de restauration sur place   .

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35  haraspompadour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Saut d’Obstacles Jeunes Chevaux

L’événement Concours de Saut d’Obstacles Jeunes Chevaux Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze