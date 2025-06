Concours de saut d’obstacles Jeunes chevaux SHF Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult 30 juin 2025 07:00

Calvados

Concours de saut d’obstacles Jeunes chevaux SHF Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-06-30

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-06-30

La Société Hippique Française (SHF) organise des concours jeunes chevaux et poneys de 4 à 6 ans au Pôle International du Cheval Longines Deauville.

L’objectif pour les cavaliers est de marquer des points lors de ces rendez-vous en régions pour se qualifier aux finales nationales, organisées traditionnellement en septembre à Fontainebleau. Ce concours est l’occasion d’admirer les potentiels futurs champions et d’apprécier leur évolution sur des parcours de plus en plus sélectifs.

PLUS SUR LA SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE

La SHF contrôle et développe les circuits de compétition pour les jeunes chevaux et jeunes poneys en France pour les disciplines du concours de saut d’obstacles, concours complet d’équitation, dressage, attelage, endurance et hunter.

Elle propose 2 circuits parallèles qui offrent des passerelles de l’un vers l’autre :

• Le cycle classique, plus particulièrement destiné aux cavaliers professionnels.

• Le cycle libre, adapté aux cavaliers amateurs.

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 04 04 contact@picdeauville.com

English : Concours de saut d’obstacles Jeunes chevaux SHF

The Société Hippique Française (SHF) organizes competitions for young horses and ponies aged 4 to 6 at the Pôle International du Cheval Longines Deauville.

The aim is for riders to score points at these regional events to qualify for the national finals, traditionally held in September at Fontainebleau. This competition is an opportunity to admire potential future champions and appreciate their progress on increasingly selective courses.

MORE ABOUT THE SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE

The SHF controls and develops the competition circuits for young horses and ponies in France for show jumping, eventing, dressage, driving, endurance and hunter disciplines.

It offers 2 parallel circuits, with gateways from one to the other:

? The classic cycle, specifically designed for professional riders.

? The free cycle, for amateur riders.

German : Concours de saut d’obstacles Jeunes chevaux SHF

Die Société Hippique Française (SHF) organisiert Wettbewerbe für junge Pferde und Ponys im Alter von 4 bis 6 Jahren im Pôle International du Cheval Longines Deauville.

Ziel der Reiter ist es, bei diesen regionalen Veranstaltungen Punkte zu sammeln, um sich für das nationale Finale zu qualifizieren, das traditionell im September in Fontainebleau stattfindet. Dieses Turnier bietet die Gelegenheit, die potenziellen zukünftigen Champions zu bewundern und ihre Entwicklung auf den immer selektiveren Parcours zu beurteilen.

MEHR ÜBER DIE SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE (SHF)

Die SHF kontrolliert und entwickelt die Wettkampfstrecken für junge Pferde und Ponys in Frankreich für die Disziplinen Springreiten, Vielseitigkeitsreiten, Dressur, Fahren, Distanzreiten und Hunter.

Sie bietet zwei parallele Rennstrecken an, die Brücken von der einen zur anderen bieten:

? Der klassische Kurs, der sich vor allem an Berufsreiter richtet.

? Die freie Ausbildung, die für Amateurreiter geeignet ist.

Italiano :

La Société Hippique Française (SHF) organizza concorsi per giovani cavalli e pony dai 4 ai 6 anni presso il Pôle International du Cheval Longines Deauville.

L’obiettivo è che i cavalieri ottengano punti in questi eventi regionali per qualificarsi alle finali nazionali, che si tengono tradizionalmente a settembre a Fontainebleau. Questa competizione è un’occasione per ammirare i potenziali futuri campioni e apprezzare i loro progressi su percorsi sempre più selettivi.

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE

La SHF controlla e sviluppa i circuiti di gara per giovani cavalli e pony in Francia per le discipline del salto ostacoli, eventing, dressage, driving, endurance e hunter.

Offre 2 circuiti paralleli con collegamenti da uno all’altro:

? Il ciclo classico, rivolto in particolare ai cavalieri professionisti.

? Il ciclo libero, per i cavalieri dilettanti.

Espanol :

La Société Hippique Française (SHF) organiza concursos para jóvenes caballos y ponis de 4 a 6 años en el Pôle International du Cheval Longines Deauville.

El objetivo es que los jinetes obtengan puntos en estas pruebas regionales para clasificarse para las finales nacionales, que tradicionalmente se celebran en septiembre en Fontainebleau. Esta competición es una oportunidad para admirar a los futuros campeones potenciales y apreciar sus progresos en recorridos cada vez más selectivos.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE

La SHF controla y desarrolla los circuitos de competición de caballos jóvenes y ponis en Francia para las disciplinas de salto de obstáculos, concurso completo, doma clásica, enganche, resistencia y caza.

Ofrece 2 circuitos paralelos con enlaces de uno a otro:

? El ciclo clásico, destinado específicamente a los jinetes profesionales.

? El ciclo libre, para jinetes aficionados.

L’événement Concours de saut d’obstacles Jeunes chevaux SHF Saint-Arnoult a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville