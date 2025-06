Concours de saut d’obstacles – La Celle-Condé 20 juin 2025 07:00

Concours de saut d'obstacles
Lieu-dit Les Amourettes
La Celle-Condé
Cher

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-22

2025-06-20

Du 20 au 22 juin, c’est week-end saut d’obstacles au Pôle du Cheval et de l’Âne.

Venez découvrir du 20 au 2 juin au Pôle du Cheval et de l’Âne un concours de saut d’obstacles, la discipline leader en France, organisé par les Haras du Cottard.

Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles sans faute, c’est à dire dans le temps imparti, sans renverser de barres ni refuser ou dérober devant un obstacle. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le poney/cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle et chez le concurrent, la qualité de son équitation. .

Lieu-dit Les Amourettes

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 28 12 contact@polechevaletane.fr

English :

From June 20 to 22, it’s show jumping weekend at the Pôle du Cheval et de l’Âne.

German :

Vom 20. bis 22. Juni ist Springwochenende im Pôle du Cheval et de l’Âne (Pferde- und Eselzentrum).

Italiano :

Dal 20 al 22 giugno, è il fine settimana del salto ad ostacoli al Pôle du Cheval et de l’Âne.

Espanol :

Del 20 al 22 de junio, fin de semana de saltos en el Polo del Caballo y el Rodeo.

