Concours de saut d’obstacles

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-03-15 2026-05-02

Concours de saut d’obstacles de l’écurie Proust au Pôle du Cheval et de l’Âne.

Le but de l’épreuve est simple: le couple cheval/cavalier doit sauter les obstacles sans faire tomber de barres et sans faire de refus en allant le plus vite possible. Vous pourrez observer les différentes technicités des parcours de différents niveaux autant pour les débutants que pour les plus aguerris et les professionnels. .

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 28 12 contact@polechevaletane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show jumping competition of the Proust stable at the Pôle du Cheval et de l’Âne.

L’événement Concours de saut d’obstacles La Celle-Condé a été mis à jour le 2025-12-29 par OT LIGNIERES