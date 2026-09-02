Informations pratiques

Sarre-Union

Concours de saut d’obstacles

Sarre-Union Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 00:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Le centre équestre de Sarre-Union est ravi de vous accueillir le dimanche 11 octobre pour son dernier concours de l’année 2026.

Une buvette et restauration seront proposées dans une ambiance chaleureuse.

C’est le moment de venir découvrir l’équitation, encourager les différents cavaliers compétiteurs ou juste passer un bon moment en famille. Alors n’hésitez plus, nous vous attendons nombreux !

Renseignements auprès du Centre équestre au 06 82 12 65 20 ou à centreequestresarreunion@gmail.com .

Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 12 65 20 centreequestresarreunion@gmail.com

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English :

L’événement Concours de saut d’obstacles Sarre-Union a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue