Concours de saut d’obstacles Trélissac Trélissac

Concours de saut d’obstacles Trélissac

Chemin de Degain Trélissac Dordogne

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Le Centre Équestre de Trélissac accueillera un concours de saut d’obstacles officiel le dimanche 16 novembre 2025, à partir de 9h.

Cette journée équestre, ouverte à tous, réunira de nombreux cavaliers engagés dans différentes épreuves, dans une ambiance sportive et conviviale. Le public est invité à venir encourager les participants tout au long de la journée.

L’événement est en accès libre et gratuit. Une buvette et un point de restauration seront proposés sur place.

Contact 05 53 08 14 58 .

